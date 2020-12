Uma carga de garrafas vazias caiu na pista no local conhecido como Curva do Aterrado, no km 274, da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), em Barra do Piraí. Policiais rodoviários federais (PRF) foram até o local e informaram que não houve registro de vítimas.

O trecho foi interditado, mas foi liberado assim que a pista foi lavada com jato de água, por conta da grande quantidade de vidro.