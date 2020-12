Pneus de carreta pega fogo na Dutra, em Porto Real

Um princípio de incêndio atingiu os pneus de uma carreta carregada com cabo de aço, no km 292, da Rodovia Presidente Dutra, em Porto Real. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) um superaquecimento no sistema de freios do semirreboque pode ter sido o fator que causou o incêndio.

O motorista conseguiu desatrelar o cavalo-trator do semirreboque e não houve danos maiores. Para que os bombeiros pudessem realizar o trabalho, a pista sentido Rio de Janeiro foi interditada, até que o fogo fosse totalmente apagado. Houve congestionamento, mas, o trecho foi liberado em seguida.

O incêndio foi debelado por bombeiros, e não atingiu outras partes do semirreboque. O motorista da carreta foi orientado a preencher uma Declaração de Acidente de Trânsito (DAT), por meio da internet.