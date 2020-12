Prefeitura de Volta Redonda tem agenda diária de serviços de manutenção

Entre as ações realizadas estão operação tapa-buraco, obras de drenagem, desobstrução de galerias e limpeza de córregos

A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), segue atuando nos bairros com diversos serviços de manutenção. Além disso, uma força-tarefa está trabalhando em um trecho de rede pluvial, que fica abaixo de uma linha férrea, no bairro Santo Agostinho. Já no bairro Belo Horizonte, também é realizada a manutenção de 40 metros de rede pluvial e a construção de um muro de 18 metros de comprimento.

Segundo o secretário de Infraestrutura, Vinicius Ramos, essa época de fortes chuvas é um período de muitos contratempos. “Nossas equipes vem atuando fortemente na limpeza de bueiros e córregos, na limpeza e varrição e em diversas outras demandas. Mas precisamos contar com o apoio da população também, no sentido de não jogar entulho ou lixo em locais proibidos, porque isso acarreta transtornos e um retrabalho para as equipes”, comentou o secretário.

Diariamente, as equipes cumprem cronograma definido no dia anterior ou conforme as prioridades. Na segunda e nesta terça-feira, dias 7 e 8, foram realizadas as seguintes atividades: limpeza e roçada no Parque do Contorno, na estrada da Votorantim; capina no centro comercial da Vila Santa Cecília; limpeza de bueiros na BR-393, no sentido Conforto; capina e limpeza na Avenida Integração e Avenida Lucas Evangelista, no Aterrado; roçada no Jardim Belvedere, na Rua Recanto da Lagoa; limpeza nos escadões das Ruas 6 B e 6 A, no Vale Verde; construção de 40m de rede pluvial, na Rua 8, no bairro Belo Horizonte, além da construção de um muro de 18 metros e um mata-burro (bueiro transversal) na mesma rua; operação tapa-buraco na estrada Getulândia, depois da Santa Bárbara, na subida da Serrinha; retirada de árvore caída no bairro Siderópolis; com o auxílio de uma retroescavadeira foi feita a limpeza das manilhas do Córrego Bugio, no Siderlândia. Secom VR, com fotos de Evandro Freitas