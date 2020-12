Covid -19: Prefeitura Municipal de Pinheiral registra 19º caso de óbito

A Prefeitura Municipal de Pinheiral informa os dados desta quarta-feira (09/12) sobre a Covid-19 e registo do décimo nono caso de óbito de morador da cidade que estava internado em hospital público fora do município. O décimo nono caso de óbito é de 1 mulher de 79 anos que era portadora de doença cardíaca crônica e doenças respiratórias crônicas.

Na cidade 821 casos foram confirmados (769 curas, 19 óbitos, 29 em isolamento domiciliar, 3 pacientes internados fora do município e 1 internado no município), 81 aguardando resultado (77 em isolamento domiciliar, 3 internados no município e 1 óbito em análise) e 1902 descartados.