Defesa Civil de Barra Mansa intensifica ação de acompanhamento nos bairros afetados pelas chuvas 

Foram registrados 2,6 milímetros de carga d’água nas últimas 24 horas; nível do Rio Paraíba do Sul se encontra com 2,34 metros

O serviço de acompanhamento aos bairros mais afetados pelas chuvas continua em Barra Mansa. Nesta quarta-feira (09), equipes da Defesa Civil estiveram em campo para dar prosseguimento ao levantamento dos danos causados pela força das águas nos últimos dias. Nas últimas 24 horas foram registrados 2,6 milímetros da carga d’água e com isso o nível do Rio Paraíba do Sul se encontra com 2,34m, sendo que no período da estiagem a médio é de 1,86 metros.

Os bairros Siderlândia e Colônia Santo Antônio, na altura do Perimetral, tiveram um imóvel interditado em cada localidade. Na primeira, uma casa desativada e no segundo houve um grande deslizamento de terra que afetou uma moradia. O proprietário foi realojado em casa de parentes.

Outras localidades como Getúlio Vargas, São Pedro e Vila Elmira também receberam a visita dos representantes da Defesa Civil, conforme informou o coordenador Jonas Rodrigues Leite. “Com os indícios de previsão de chuva para os próximos dias, o nosso trabalho requer que estejamos em alerta 24 horas por dia e que mantenhamos a população precavida. Qualquer indício de deslizamento de terra ou cheia do rio, as pessoas devem procurar um local seguro para se proteger desses riscos”, solicitou Jonas.