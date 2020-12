Prefeitura de Quatis realiza primeira entrega de Ticket de Merenda Escolar para alunos da rede municipal 

Medida integra uma série de ações adotadas ao longo do ano em razão da pandemia

A Prefeitura de Quatis, através da Secretaria Municipal de Educação, irá realizar em dezembro a primeira entrega do Ticket de Merenda Escolar para os alunos da Rede Municipal de Ensino. O valor a ser distribuído nas duas recargas que estão previstas soma R$307.743,07, sendo 67,50% de royalties de petróleo e 32,50% de recursos federais.

A medida faz parte de uma série de ações adotadas pela administração municipal durante a pandemia do novo coronavírus, e todos os 2.301 alunos da rede municipal serão beneficiados. Nos meses de abril, maio e junho a entrega da merenda foi feita apenas com recursos próprios. Em julho, agosto e setembro, os kits foram subsidiados também com recursos federais (PNAE).

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, os Tickets de Merenda Escolar serão entregues às famílias a partir do dia 10 de dezembro, quinta-feira, de 9h às 15h, na secretaria da escola onde o aluno está matriculado. A organização da distribuição dos tickets ficará a critério de cada escola, visando as medidas de segurança pela pandemia. Nas redes sociais das unidades de ensino serão divulgadas mais informações.

O primeiro valor a ser creditado no ticket representa os meses de setembro e outubro. Em breve o cartão será recarregado novamente, em data a ser anunciada. A aquisição dos alimentos deverá obedecer rigorosamente às normativas apresentadas no Decreto Municipal 2.935/2020.

Para mais esclarecimentos sobre o processo de recebimento dos kits, os pais ou responsáveis podem ligar para a Secretaria Municipal de Educação, através do telefone (24) 3353-2918, das 9 às 15 horas.