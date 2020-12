Secretaria de Cultura de VR abre novos editais para realização de festivais e oficinas

Live no Instagram, nesta quinta, às 19h, vai tirar dúvidas dos interessados

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria de Cultura (SMC) e do Conselho Municipal de Políticas Culturais, abre dois novos editais para os artistas e produtores culturais da cidade. As inscrições vão até o dia 14 de dezembro e as informações podem ser obtidas no endereço eletrônico: linktr.ee/aldirblancvr. Nesta quinta-feira, dia 10, às 19h, a secretaria vai realizar uma live especial no Instagram Lei Aldir Blanc Volta Redonda (LABVR) para tirar dúvidas e dar orientações sobre como se inscrever.

A SMC já realizou nove editais e um chamamento público com recursos da Lei Aldir Blanc, beneficiando mais de 300 artistas. Desta vez, serão duas modalidades de editais abertos com recursos remanescentes da LABVR. O primeiro pretende fazer com que o recurso chegue até os produtores de eventos e que movimente toda a cadeia cultural, independente do segmento. Por exemplo, para produzir um festival de música é necessário contratar fornecedores de palco, sonorização, iluminação, geradores, além de carregadores, seguranças, equipe de apoio, técnicos e artistas. Serão 4 vagas para festivais com 1 dia de duração, com o valor de R$ 25 mil reais cada; e 4 vagas para festivais com 2 dias de duração, com o valor de R$ 50 mil reais cada. O evento deve ser realizado entre março e dezembro de 2021.

O segundo edital, “Escola tem Cultura”, tem o objetivo de contemplar profissionais de todos os segmentos culturais, para a execução de oficinas/palestras de cunho cultural dentro do ambiente escolar. Uma maneira de dar continuidade ao projeto iniciado há alguns anos que leva arte e cultura para dentro das escolas da rede municipal. Para este chamamento, serão disponibilizadas 61 vagas, no valor de R$ 5 mil reais, referentes à execução de 10 mini-oficinas/palestras cada.

“Contemplamos mais de 300 artistas nos primeiros chamamentos da Lei Aldir Blanc, realizados entre setembro e outubro de 2020. Mesmo com muita mobilização, tivemos sobra de recursos e estamos disponibilizando mais estas duas oportunidades para os artistas voltarredondenses. Queremos deixar um legado com a aplicação dos recursos da Lei e o ano de 2021 terá um calendário diverso, com muitas atividades para retomada cultural da nossa cidade”, frisou a secretária Municipal de Cultura, Aline Ribeiro.

Lembrando que as inscrições vão até o dia 14 de dezembro. Baixe o edital e os anexos pelo endereço eletrônico https://linktr.ee/aldirblancvr