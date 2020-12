Acidente deixa cinco feridos na BR-393 (Lúcio Meira), em Barra do Piraí

Um acidente ocorrido na manhã desta quinta-feira, por volta das 6h50min, deixou cinco pessoas, todos cadetes da Aman (Academia Militar das Agulhas Negras), no km 258, da Rodovia Lúcio Meira (VR-393), em Barra do Piraí.

A colisão envolveu um caminhão e um veículo de passeio. No momento do acidente chovia no local. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) a colisão foi lateral e o carro era dirigido por um jovem de 23 anos. Ficaram feridos o condutor e quatro jovens de 24, 23, 21 e 19 anos. Todos estavam a caminho da Aman, em Resende. O caminhoneiro não se feriu. Segundo a PRF a pista ficar parcialmente interditada, mas foi liberada em seguida. Fotos: PRF