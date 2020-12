Um caminhão tombou no inicio da tarde desta quinta-feira, por volta das 14 horas, no km 224 da Rodovia Presidente Dutra, na descida da Serra das Araras, no bairro Caiçara, em Pirai.

O acidente com o caminhão carregado com cargas diversas nao deixou feridos. Houve interdição parcial da pista, causando lentidão no trânsito.

No momento, a pista está totalmente interditada para destombamento e retirada do veículo, limpeza e desobstrução.