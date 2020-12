Defesa Civil de Barra Mansa reforça o monitoramento das áreas afetadas pelas chuvas

Na última quarta, 09, foram registrados 83 milímetros

Seis horas de chuva em Barra Mansa geraram alguns transtornos em diferentes pontos da cidade. O córrego no distrito de Floriano transbordou e também houve registro de deslizamento de terra em alguns pontos do local. Após o período de estiagem, na noite desta quarta-feira (09), equipes de diversas secretarias da prefeitura foram às ruas para acompanhar a situação. Já na manhã desta quinta, 10, a Defesa Civil deu continuidade nas ações.

No total, três casas foram interditadas. Duas na Vila Nova, nas ruas Santa Luzia e José Loest, e uma na Vila Maria, na Rua Antônio Graciano da Rocha. Já na Vista Alegre, na Rua Jorge Amado, houve um grande deslizamento de terra, porém não ofereceu riscos às moradias.

De acordo com o levantamento da Defesa Civil, na última noite choveu 83 milímetros e o nível do Rio Paraíba do Sul atingiu 3,00 metros. Para que haja o alerta técnico, o rio precisa chegar aos 3,50 metros.

Jonas Rodrigues Leite, coordenador da Defesa Civil de Barra Mansa, fez um importante alerta para os riscos das chuvas. “Nós monitoramos o tempo através do núcleo do Cemaden, Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. De acordo com o último levantamento, as chuvas seriam fracas e moderadas, porém foram suficientes para causar estragos. Por isso, estamos sempre em alerta para que não sejamos pegos de surpresa”, disse, reforçando o pedido à população para que se mantenha atenta aos riscos.

LIMPEZA DAS RUAS

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) segue com os serviços de limpeza e remoção de lama nas ruas da cidade. Nesta quinta-feira (10), as equipes se dividiram nos bairros Colônia Santo Antônio, Boa Sorte, Nova Esperança e Vista Alegre. Até o momento, o efetivo removeu aproximadamente 240 toneladas dos materiais.

Segundo o diretor executivo do Saae, Fanuel Fernando, cerca de 60 homens estão nas ruas fazendo esse serviço de limpeza. “Sabemos que há previsão de mais chuvas para os próximos dias, porém estamos fazendo esse serviço para que as próximas não gerem mais transtornos à população. Das 07 às 18 horas, vamos trabalhar para deixar as áreas limpas, raspando lama, desentupindo bueiros e lavando as ruas. Infelizmente, as chuvas não estão dando trégua, mas vamos fazer todo esforço possível para agilizar nossos serviços”, garantiu o diretor executivo. Foto: Paulo Dimas