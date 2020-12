Loja Leader Magazine é inaugurada em Barra Mansa

Com o empreendimento, 30 novos profissionais foram contratados

Mais uma grande rede varejista chega a Barra Mansa. Nesta quinta-feira (10), a loja Leader Magazine foi inaugurada na cidade. Com o empreendimento, 30 novos profissionais foram contratados para compor o quadro de funcionários da franquia de departamentos em geral. O espaço conta com dois andares separados por setores que vão de vestuários, eletroportáteis, brinquedos, entre outros. A loja fica na Avenida Domingos Mariano, n° 125, no Centro.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação de Barra Mansa, Jair Gomes, ressaltou que, mesmo diante da pandemia, o município tem feito grandes parceiros que somam ao avanço da cidade, gerando empregos e renda. “Essa é mais uma conquista para Barra Mansa e sem dúvidas temos muito a celebrar. Entendemos que estamos vivendo um período difícil. Trabalhar para que a economia gire e ainda oferecer emprego aos munícipes é uma forma de avançarmos com respeito e responsabilidade social”, ressaltou o secretário.

O gerente comercial da Leader Magazine, Adauto Domingues, falou sobre o empreendimento. “Escolhemos estrategicamente Barra Mansa primeiramente pelo potencial comercial que a cidade possui. O nosso maior objetivo é expandir a marca e sem dúvida vamos conseguir fazer isso no município que tem um comércio forte e consolidado”, revelou Adauto.

Há 68 anos a primeira loja da rede Leader Magazine foi inaugurada. Hoje o grupo soma o total de 104 lojas presentes em nove estados, como Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, São Paulo e Sergipe e mais 18 unidades por meio da bandeira Seller, em Minas Gerais e São Paulo. Foto: Chico de Assis