Prefeitura de Volta Redonda realiza audiência pública sobre manejo de resíduos sólidos

Encontro acontece no próximo dia 23 e será transmitida pelo Facebook da Secretaria Municipal de Meio Ambiente

A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, vai realizar no próximo dia 23 uma audiência pública sobre manejo de resíduos sólidos na cidade. O encontro acontecerá das 10h às 12h e será transmitido online pelo Facebook da SMMA através do link: facebook.com/pmvrsmma.

O objetivo da audiência é apresentar para a população um estudo sobre a viabilidade técnica, econômico-financeira e jurídica para os serviços de limpeza pública e manejo dos resíduos sólidos no município.

O estudo foi elaborado em conjunto pelas Empresas Promulti Engenharia Infraestrutura e Meio Ambiente LTDA e Vital Engenharia Ambiental S/A, as quais foram habilitadas através do Edital de Chamamento Público nº 024/2019 – Procedimento de Manifestação de Interesse.

“As empresas, através de documentos fornecidos pela prefeitura e visitas técnicas, fizeram um diagnóstico da atual situação do município em relação do manejo de resíduos sólidos. Elas fizeram o levantamento de como é feito atualmente e se está atendendo ou não as necessidades da cidade. A partir disso, as empresas propuseram soluções, dentro da realidade do município, ambientalmente adequadas, para otimizar o serviço oferecido na cidade”, explicou o secretário municipal de Meio Ambiente, Marcus Vinícius Convençal.