Helicóptero cai e mata homem em Angra dos Reis

Um helicóptero caiu na tarde desta sexta-feira, numa área de mata do bairro Vila Histórica de Mambucaba, em Angra dos Reis. Bombeiros do quartel de Angra dos Reis estão neste momento tentando chegar até o local onde a aeronave caiu. Segundo informações do local, um homem, que seria o piloto, morreu no acidente.

Chovia no momento do acidente. O helicóptero bateu nos fios da torre de transmissão entre o Hotel do Bosque e o Clube Campestre. Na região do Parque Mambucaba e a entrada de Paraty estão sem energia elétrica. A Enel emitiu um comunicado que essas localidades Mambucaba,Tarituba São Roque,Parati e Patrimônio irão ficar sem luz um bom tempo até que seja feita a manutenção dessa rede de transmição,porque quem faz essa manutenção é uma equipe especializada.