Polícia Civil prende suspeitos de tentativa de homicídio em Volta Redonda

Policiais civis, comandados pela Delegacia da 93ª DP, Edézio Ramos, prenderam na tarde desta sexta-feira, dois motoboys apontados como autores da tentativa de homicídio contra um jovem, de 25 anos, que levou cinco tiros, na noite desta quinta-feira, no bairro Retiro, em Volta Redonda.

Segundo o delegado, um dos presos, de 24 anos, é namorado da ex-companheira da vítima. Ele é o mandante do crime. O autor dos disparos, segunda o delegado, é um jovem, de 18 anos. Ambos são motoboys de uma lanchonete de açaí, no bairro Três Poços, em Volta Redonda.

O motoboy apontado como mentor do atentado foi preso no bairro Vila Rica. O outro jovem é morador do bairro Três Poços. O delegado afirmou que o celular da vítima foi jogado dentro de Rio Paraíba do Sul. Os dois foram levados para a Delegacia de Polícia de Barra Mansa.