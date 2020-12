Prefeitura de Barra Mansa inicia entrega das chaves dos apartamentos do MCMV

Liberação dos imóveis acontecerá entre os dias 15 e 17 deste mês

Na próxima terça-feira (15), iniciam as entregas oficiais das chaves aos contemplados do programa ‘Minha Casa, Minha Vida’ em Barra Mansa. No total, serão 680 apartamentos, divididos nos bairros Santa Isabel e Paraíso de Cima. Para evitar aglomerações, a Prefeitura Municipal, através da Subsecretaria de Habitação, montou um cronograma de liberação dos imóveis, que acontece entre os dias 15 e 17 deste mês.

Já nesta segunda, 14, acontecerá a cerimônia de abertura dos condomínios e a entrega simbólica das chaves. O ato contará com a presença do senador Flávio Bolsonaro, do secretário nacional de Habitação Alfredo Eduardo dos Santos, autoridades regionais, representantes da prefeitura, do Ministério de Desenvolvimento Regional e da Caixa Econômica Federal.

A partir da data de entrega das chaves, o contemplado deverá mudar-se de imediato. Durante o procedimento, o mesmo deverá estar munido do documento de recebimento de chaves que foi cedido na assinatura de contrato; Identidade ou CPF; e o relatório de vistoria.

O subsecretário de Habitação de Barra Mansa, Alberto Carneiro, não escondeu a satisfação em garantir que as famílias conquistassem a casa própria. “Nós da prefeitura estamos muito felizes em poder fazer parte desse momento tão especial a essas pessoas. Todo mundo sonha com a casa própria e mesmo vivendo um momento como esse, em um ano como esse, não poupamos esforços para que esse sonho se tornasse real. Saber que essas pessoas vão poder passar as festas de fim de ano protegidas dentro de suas novas casas é uma alegria que não tem como explicar”, expressou Alberto.

CONFIRA O CRONOGRAMA DE ENTREGA DOS APARTAMENTOS:

Santa Izabel A:

Local: Rua Rubiacéia n°71, Santa Izabel.

Data: 15/12/2020- Terça Feira

Horário:

Bloco 01: 08h00min ás 10h00min

Bloco 02: 10h00min ás 12h00min

Bloco 03: 13h00min ás 15h00min

Bloco 04: 15h00min ás 17h00min

Santa Izabel B:

Local: Rua Arábica n° 310, Santa Izabel.

Data: 16/12/2020- Quarta Feira

Horário:

Bloco 01: 08h00min ás 10h00min

Bloco 02: 10h00min ás 12h00min

Bloco 03: 13h00min ás 15h00min

Bloco 04: 15h00min ás 17h00min

Paraíso de Cima:

Local: Rua Dois s/n, Paraíso de Cima.

Data: 17/12/2020- Quinta Feira

Horário:

Bloco 01: 08h00min ás 10h00min

Bloco 02: 10h00min ás 12h00min

Bloco 03: 13h00min ás 15h00min

Bloco 04: 15h00min ás 17h00min

Os que não comparecerem nos dias e horários divulgados acima, deverão apresentar a justificativa no empreendimento para o responsável técnico. A partir do dia 18, as chaves estarão disponíveis nos condomínios, exceto nos fins de semana. Foto: Paulo Dimas