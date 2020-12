Colisão deixa mulher ferida no bairro Abelhas, em Barra Mansa

Uma mulher, de 49 anos, que não teve o nome divulgado, ficou com ferimentos ao bater com o seu veículo em um poste na tarde desta quinta-feira, quando seguia para o acesso a Rodovia Presidente Dutra, no bairro Abelhas, em Barra Mansa.

Segundo o Corpo de Bombeiros que atendeu a solicitação de emergência, a mulher sofreu ferimentos leves. Ela foi levada para a Santa Casa de Misericórdia.

A unidade hospitalar não informou o estado de saúde da vítima. O trânsito fluiu normalmente e não houve congestionamento.