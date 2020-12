Deputado Delegado Antonio Furtado mantém conversa com prefeitos eleitos na região

Após o fim das mudanças, o deputado federal Delegado Antonio Furtado tem se reunido com os prefeitos eleitos da região para conhecer como necessidade que estão encontrando e assim fazer as indicações de emendas que, realmente, vão contribuir para que os municípios invistam no bem estar da população. Nesses dois últimos dias (10 e 11/12) conforme conversas aconteceram com Alexandre Serfiotis, prefeito de Porto Real, Ednardo Barbosa, prefeito de Pinheiral, Mário Esteves, prefeito de Barra do Piraí, e com vereadores do PSL de Pinheiral e Barra Mansa .

– Sempre que posso estar nas cidades da nossa região. Tenho uma parceria com vários prefeitos que começou antes da campanha, se estendeu durante a eleição e vai seguir. Vamos trazer ainda mais recursos para serem investidos em saúde, infraestrutura e educação. Nas conversas reafirmei meu compromisso de trabalhar, em Brasília, para trazer ainda mais investimentos. Assim, será possível ampliar os projetos e fazer mais para promover o bem estar de todos – afirmou o deputado Delegado Antonio Furtado.

A atenção que tem com as cidades da região e as verbas já sentidas para Pinheiral foi motivo de agradecimento. Além de todo incentivo nas áreas de infraestrutura e saúde do município, foi anunciado pelo deputado Delegado Antonio Furtado mais um envio de recursos no valor de R $ 134 mil reais para a aquisição de uma Pick Up 4×4, destinada ao uso da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural.

– Agradecemos o apoio do deputado Delegado Antonio Furtado. Com certeza vamos continuar contando com o apoio dele com o envio de emendas para que façamos uma cidade muito melhor – falou o prefeito Ednardo Barbosa.

Da forma mesma, Mário Esteves, reeleito em Barra do Piraí, também reafirmou uma parceria que já mantém com o parlamentar e agradeceu todos os investimentos realizados na cidade nos últimos anos.

– Temos um grande deputado em Brasília e que tem uma parceria firmada com a gente. Tenho certeza que o deputado delegado Antonio Furtado vai trazer outros investimentos de importância para a nossa cidade avançar nos projetos do Castramóvel e do novo hospital de Vargem Alegre. Serão investimentos realizados da mesma forma como teve participação para a ampliação da UPA – explicou o prefeito Mário Esteves.

Se preparando para assumir uma prefeitura a partir do próximo ano, Alexandre Serfiotis aproveitou o encontro para reafirmar uma parceria e apresentar as propostas para as áreas da saúde, educação e infraestrutura que podem receber emendas destituídas pelo parlamentar.

– Tenho certeza que precisarei muito da sua ajuda no ano que vem para realizar os projetos de melhoria para a cidade de Porto Real. Sei que posso contar com o envio de recursos para que tenhamos os meios de administração para tudo aquilo que estava antes do nosso plano de governo na educação, infraestrutura, saúde. Conto com você porque sei que será o deputado de Porto Real – afirmou o prefeito eleito, Alexandre Serfiotis.

Nas agendas com os vereadores, além de falar de como pretendem trabalhar por suas cidades, também foram parabenizados pelo resultado que obtiveram nas atualizações deste ano.

– Os candidatos a vereadores do PSL se empenharam muito nas modificações por acreditarem na renovação das Câmaras municipais. Tivemos excelente votações e um bom resultado nas cidades da região. Sei que vão fazer um trabalho pensando no melhor para nossa população – destacou o deputado federal Delegado Antonio Furtado.