Deputado Federal Antonio Furtado consegue emenda parlamentar e Pinheiral ganha veículo para área rural

A Prefeitura de Pinheiral, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, adquiriu na última terça-feira (08), uma emenda parlamentar com o Deputado Federal, Delegado Antônio Furtado, no valor de R$ 134 mil reais para a aquisição de uma Pick Up 4×4 que será destinada ao uso da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural. Se tratando de um veículo que pode ser utilizado para inúmeras funções, na área rural ou dentro da cidade, sua aquisição confere a possibilidade de uma maior gama de aplicações.

Levando em consideração a alta demanda de serviços que necessitam do veículo para realização de ações como a campanha de vacinação contra a Febre Aftosa, que ocorre nos meses de Maio e Novembro, a Pick Up usada até então para esse atendimento, foi adquirida em 2012 e se encontra desgastada, tendo sido necessário a pausa de seu uso durante longos períodos para manutenção.

“Apesar de todo esforço empenhado pela Prefeitura e suas secretarias, o cronograma para atendimento da demanda aos produtores tem sido realizado com grande atraso, o que gera transtornos principalmente no período de campanha de vacinação, que são ações em que a equipe de veterinários e técnicos precisam se deslocar para as propriedades, que muitas vezes são de difícil acesso. Outra questão são as denúncias de crimes ambientais que recebemos e precisam ser atendidas com maior presteza e agilidade, já que o flagrante é um dos requisitos fundamentais para autuação de crime e isso requer um veículo que atenda essa exigência aos atendimentos, contribuindo para o bem comum dos moradores do nosso município. Agradeço o deputado, Antônio Furtado, que tem sido um grande amigo e parceiro que contribui muito em prol das demandas da nossa cidade”, explicou o prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa. O pedido precisa agora ser avaliado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), do Governo Federal.