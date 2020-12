Prefeitura começa a implantar faixa seletiva para ônibus no Aterrado

Ação faz parte de projeto que prevê seis quilômetros de sinalização pela cidade, com o objetivo de priorizar o transporte coletivo

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU), iniciou a implantação faixas seletivas para o transporte coletivo no bairro Aterrado. A ação faz parte do plano de implantação de faixas seletivas no município, que integra a estruturação das principais de fluxo de coletivo da cidade. O objetivo é priorizar essa modalidade de transporte, além de melhorar a fluidez do trânsito, diminuindo o tempo dos trajetos.

O primeiro trecho a receber a pintura foi na Avenida Lucas Evangelista e toda a Rua Luiz Alves Pereira, totalizando cerca de 500 metros de faixa. O projeto prevê também a implantação da faixa seletiva na Avenida Paulo de Frontin.

“São projetos que fazem parte do novo urbanismo, onde o transporte coletivo deve ter prioridade sobre o veículo particular. Existe toda uma intervenção que tem que caminhar junta com as intervenções nos ônibus e nas empresas. Queremos oferecer um trânsito com mais mobilidade, mais eficiente e seguro para toda a população”, explicou o secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, Rogério Loureiro.

A implantação de faixa seletiva já aconteceu na Avenida Amaral Peixoto, no Centro, e na Avenida dos Trabalhadores. Também consta como prevista no projeto, a pintura de uma grande faixa seletiva, ligando os bairros Ponte Alta e Jardim Amália, totalizando aproximadamente quilômetros de faixa seletiva. Secom/VR – Fotos de Felipe Carvalho.