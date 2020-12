Prefeitura de Barra Mansa alerta para golpe em nome da Campanha Natal Sem Fome

Falsa mensagem nas redes sociais promete distribuir cestas básicas após cadastro

A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, informa que é falsa a informação de que o município estaria disponibilizando cestas básicas em parceria com a Campanha Natal Sem Fome. A notícia estava sendo divulgada via aplicativo Whatsapp e orientava os munícipes a realizar um cadastro, via site não oficial da campanha, e fornecer dados pessoais.

A mensagem informava: “Olha a Campanha Natal Sem Fome está distribuindo doações de cestas básicas para quem precisa. Eu acabei de solicitar uma cesta pra minha família no site oficial, vê pra você também aqui. Após fazer o seu cadastro, a própria prefeitura vai fazer a entrega das cestas para evitar aglomerações e em até 5 dias”.

O Executivo explica que a entrega de cestas básicas respeita processos administrativos e que o auxílio é fornecido pelo Programa de Segurança Alimentar dos Centros de Referência da Assistência Social (Cras).

A Prefeitura Municipal alerta que qualquer cadastro referente a ações do Executivo deve ser feito exclusivamente em setores da administração municipal, após ampla divulgação nos canais oficiais de comunicação, pelo site oficial www.barramansa.rj.gov.br e na imprensa local.