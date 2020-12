PRF detém homem com veículo clone na Dutra, em Barra Mansa

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deteve no início da manhã deste sábado, por volta das 6h10min, um homem de 53 anos, que conduzia um veículo Chevrolet Spin, no km 287, da Rodovia Presidente Dutra, no posto da PRF, no distrito de Floriano, em Barra Mansa.

Durante fiscalização de rotina, ao ser solicitada a documentação do veículo, os policiais observaram vários indícios de falsificação no CRLV. Sobre a propriedade do veículo, o condutor alegou ter sido emprestado por um conhecido para que ele viajasse junto com a esposa, filho e o neto, moradores da comunidade de Colubandê (São Gonçalo-RJ) até Minas Gerais.

O homem apresentou algumas contradições nas respostas, Numa inspeção minuciosa no veículo foi observado indícios de adulteração na numeração do chassi, motor e alguns itens identificatórios, mas, através de outros itens foi possível chegar ao veículo original, marca/cor/modelo, com registro de furto em 31 de julho de 2019, no município do Rio de Janeiro, constatando tratar-se de um clone.

Ainda, em consulta aos sistemas foi verificado que o proprietário do veículo já havia registrado ocorrência de clonagem devido às multas recebidas de lugares onde não tinha estado antes com seu veículo. Diante das constatações, o homem foi detido por receptação de veículo furtado e a ocorrência encaminhada para 90ª DP de Barra Mansa, para registrar a recuperação do veículo e demais providências legais.