Saae-BM auxilia moradores do Siderlândia atingidos pela chuva

Autarquia esteve no local realizando serviço de drenagem; famílias já haviam sido atendidas pela Defesa Civil e Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos

Uma equipe do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (Saae) esteve neste sábado (12) no bairro Siderlândia para realizar a drenagem em um terreno atingido pelo rompimento de uma tubulação durante as chuvas que ocorreram no município esta semana. As casas atingidas foram interditadas na quinta-feira (10) pela Defesa Civil, que voltou ao local na sexta-feira (11) para acompanhar o caso. As famílias foram alojadas em casas de parentes.

A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, através do Cras Morada Verde, vem realizando visitas diárias às famílias desde o ocorrido. Através da Pasta, foram entregues um kit maior de limpeza e quatro cestas básicas. Em breve, serão doados alguns móveis.

O diretor executivo do Saae, Fanuel Fernando, explicou o serviço. “colocamos uma bomba estacionária que irá sugar essa água. O nível de água está alto, mas vamos trabalhar o dia todo para resolver isso”.

As residências são construções irregulares e de aluguel em terreno particular, localizado em cima de uma galeria de águas pluviais. O Executivo destaca que a Lei Federal 12.727/2012 proíbe a construção em cima de galerias. Fotos: Divulgação