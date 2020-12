Serfiotis consegue verba e Ednardo Barbosa inaugura primeira quadra e praça na área rural de Pinheiral

Quem hoje passa pela Rodovia Benjamin Constant em direção à Rodovia Presidente Dutra, em Pinheiral, já pode ver que o cenário da área de 1,5 mil metros quadrados é bem diferente. O terreno com mato deu lugar a uma área colorida com quadra poliesportiva com arquibancadas e praça com aparelhos de ginástica, playground com brinquedos infantis, piso tátil para deficientes visuais e estacionamento com vaga privativa para deficientes físicos.

A primeira área de lazer do KM 7, em Pinheiral, foi entregue na noite de hoje (11/12) pelo prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa junto com a sua vice-prefeita, Sediene Maia e o Deputado Federal e prefeito eleito de Porto Real, Alexandre Serfiotis. O investimento realizado pela Prefeitura de Pinheiral, através da Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão Estratégica e Obras contou com recursos de emenda parlamentar do Deputado Federal, Alexandre Serfiotis, no valor de R$300 mil. Emocionado, o prefeito Ednardo Barbosa agradeceu a parceria e companheirismo do Deputado Federal, Alexandre Serfiotis e relembrou a trajetória compartilhada por eles durante os anos de trabalho realizados em Pinheiral.

“Cumprimento meu sempre parceiro, deputado federal, hoje prefeito eleito de Porto Real, Alexandre Serfiotis. Fico triste porque eu vou perder um dos maiores deputados federais que Pinheiral já teve como apoiador, mas feliz por ele ser merecedor. Sei o tanto lutou para conquistar essa vitória e que a partir de janeiro, a gente vai ter muito mais conquistas, principalmente na área Saúde. Porto Real tem um hospital muito bem planejado, montado na época do pai dele, enquanto o Alexandre era secretário de Saúde e a gente tem certeza que a gente vai reviver esses dias de novo. Agradeço a Cleide, a sua família, por ter autorizado que colocasse o nome de uma pessoa que foi tão importante para o bairro e também para a comunidade da área rural, por ter acreditado no nosso projeto e, que um dia esse sonho se tornaria realidade. Há muito se falava em construir uma área e, só Deus sabe o quanto a gente lutou para que estivesse no dia de hoje. Não tinha local, tivemos que desapropriar uma área, uma avaliação que foi feita na época pelo oficial de justiça, avaliou essa área em R$450 mil, bem além do que a área seria e, nós pedimos uma reconsideração, a juíza de Pinheiral, teve uma nova avaliação, isso caiu para menos de 100 mil. Hoje estamos em uma área pública registrada em cartório. Muitos foram contrário dizendo que não tinha voto e nem população para uma obra dessa neste local e quando pedi a emenda ao Alexandre e, disse que precisava construir uma quadra neste local, ele disse que não isso importava e na mesma hora colocou a emenda. Hoje estamos num projeto que é fruto do trabalho e de uma pessoa que não olhou por voto, mas por pessoas. Por isso, sou grato a ele”, disse Ednardo emocionado.

O Deputado Federal Alexandre Serfiotes parabenizou o prefeito e todos os responsáveis por tornar a obra um sonho realizado.

“Agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui, e parabenizar a todos os secretários, vereadores eleitos e reeleitos, a vice-prefeita Sediene Maia e ao meu prefeito, irmão e amigo Ednardo Barbosa, por quem tenho um carinho enorme. Durante meus seis anos de mandatos como Deputado Federal, foram aproximadamente mais de R$5 milhões colocados na gestão do Ednardo, que com muita capacidade para buscar recursos e emendas soube entregar benefícios como esse à população. Tenho certeza que Pinheiral fez a melhor escolha e está no caminho certo”, afirmou.

Esse é o segundo investimento inédito feito na gestão do prefeito Ednardo Barbosa na área rural em quatro anos, o primeiro foi a abertura da primeira creche municipal da área rural. A entrega da quadra e praça marca mais uma benfeitoria feita em prol da população para que crianças, jovens e adultos possam praticar esporte e lazer em família em um espaço apropriado e seguro. Mais do que um local voltado para a comunidade, a obra pública representa a realização de um sonho dos moradores.

“Pinheiral tem 25 anos de emancipação, e em todos esses anos nós temos várias obras pra falar a respeito. No entanto, algumas delas foram mais importantes pra população, a exemplo do Hospital, das creches, a Unidade de Saúde do Varjão que em breve também será inaugurada e, agora, a obra da primeira área de lazer do KM7. Esse é um complexo esportivo e de lazer para os moradores do local, um obra de suma importância, visto que agora nossas crianças, jovens e demais pessoas da comunidade vão poder aproveitar todo esse espaço. Desejo que os moradores tenham saúde e vida longa para aproveitar o que está sendo entregue, usufruindo com plenitude desse espaço que, graças a Deus, foi possível ser realizada pela nossa gestão. Agradeço muito ao Deputado Alexandre Serfiotis pela parceria, aos eleitores que mais uma vez confiaram em nosso trabalho, e espero que possamos fazer muitas outras obras”, afirmou a vice-prefeita Sediene Maia.

Em uma homenagem póstuma a moradora “Irene Vieira Ferreira”, pela sua história de vida junto a esta comunidade e que tinha neste projeto um sonho que passou a ser realizado com a inauguração, o local passou a se chamar “Quadra de Esportes e Praça Irene Vieira Ferreira”. A filha, Cleudilea Alves Ferreira, que recebeu das mãos do prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa, o decreto que institui o nome da área pública e um certificado em homenagem póstuma a sua mãe, “Irene Vieira Ferreira”, agradeceu a obra.

“Estou muito feliz, pois é um sonho da comunidade de nossas crianças terem um espaço para brincar com segurança. Sinceramente, não tenho nem palavras para agradecer o prefeito Ednardo, seus secretários e a todos que tanto ajudaram com a realização desse sonho que, pra gente, era impossível. É graças a Deus e a esse governo maravilhoso que nós e, principalmente, minha mãe, grande homenageada e uma mulher guerreira que amou as crianças e a comunidade daqui de uma tal forma inexplicável, que estamos recebendo essa obra. O que eu tenho a dizer é obrigada ao prefeito Ednardo, ao Deputado Federal Alexandre Serfiotes, à vice-prefeita Sediene Maia e a todos os seus colaboradores”, disse Cleudilea.

O vereador reeleito Marco Antônio Pereira, mais conhecido como Marquito, ressaltou a importância da obra em uma área onde as crianças não possuíam local adequado para brincar e praticar esportes.

Agradeço primeiramente a Deus e, também, ao Deputado Federal Alexandre Serfiotis por essa emenda destinada a um bairro carente onde inúmeras vezes vi as crianças jogando bola na pista, expostas a acidentes. Graças a Deus o prefeito Ednardo Barbosa está mostrando onde o dinheiro está sendo aplicado. Obrigado também à população do KM7 por ter dado apoio a esse governo que eu sempre acreditei. Hoje a população local está sendo privilegiada com mais um investimento. Obrigado a toda a equipe, secretários e demais pessoas envolvidas pelo trabalho desempenhado.

O evento contou também com a presença do presidente da Câmara, Jordácio Elias Mendonça, que foi reeleito vereador, assim como, o vereador Luiz Carlos da Silva e também dos novos vereadores eleitos (2021 – 20204) Mário Arthur Franco Garcia, Demóstenes José Nunes Paulino e Leonardo Cabral ‘Léo da Saúde’.