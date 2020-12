Suspeitos trocam tiros com policiais em Resende

Policiais militares foram acionados no início da madrugada deste sábado, para checar uma informação sobre um veículo um veículo Peugeot 208, branco, que seria um clone e estaria transitando pelos bairros de Resende.

O setor de monitoramento de câmeras visualizou o veículo passando no bairro Manejo sentido bairro Cidade Alegria. Quando os agentes tentaram a abordagem, foi surpreendido com disparos de arma de fogo vindo de dentro do Peugeot, onde estilhaços atingiram a mão de um dos policiais.

O policial revidou efetuando disparos, mas os suspeitos conseguiram fugir. O policial foi socorrido e levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento). Os agentes conseguiram abordar um homem no bairro Mutirão. Como suspeito foi encontrado uma chave do veículo Peugeot.

Ao ser indagado, o homem disse que era do veículo que foi utilizado pelos suspeitos e que estava apenas indo buscar o veículo que estava abandonado em uma estrada de chão no bairro jardim Alegria.

Quando os agentes chegaram nas proximidades do veículo observaram outro veiculo Ford Fiesta saindo do local, com quatro ocupantes. Durante abordagem nada de ilícito foi encontrado. Durante inspeção minuciosa, os policiais encontraram munições calibre 9 mm. O veículo foi removido para o pátio da 89ª Delegacia de Polícia, de Resende.

O homem foi autuado por tentativa de homicídio, mas vai responder em liberdade.