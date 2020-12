Chuva forte causa alagamentos em várias ruas de Resende

As fortes chuvas que ocorreram no final da tarde de sábado, provocaram alagamentos em vários pontos da cidade. A Defesa Civil recebeu informações de moradores comunicando alagamentos nas ruas Nilcéia Maria da Silva, Rua Jorge Antônio da Costa, Avenida Expedicionária Fernandes e Avenida Isabel Inácio Ferreira, todas do bairro Jardim Aliança II, em Resende.

A Defesa Civil esteve no local e constatou que choveu mais do que o previsto, cerca de 31,8mm, durante uma hora. A previsão era de 15 mm para 24 horas, em períodos ocasionais. O alagamento acabou atingindo casas de moradores da localidade.

A Defesa Civil atendeu todos os acionamentos, realizando vistorias, onde concluiu não haver a necessidade de remanejamento de moradores dos locais atingidos.

Previsão do tempo para as próximas 24 horas

Manhã de céu nublado, muitas nuvens e curtas aberturas com sol. Na parte da tarde o céu continua nublado, com variação de nuvens e pancadas de chuva localizadas que poderão ser fortes e vir acompanhadas de trovoadas a qualquer hora do dia e rajadas de ventos de 6 km/h.

Noite o céu com muitas nuvens e chuvas periódicas. A Defesa Civil continua monitorando rios e níveis pluviométricos.