Jovem é assassinado em Volta Redonda

Matheus dos Reis Silva, de 23 anos, foi assassinado na noite de sábado, por volta das 22h35min, com vários tiros na Rua 10, no bairro Açude II, em Volta Redonda. Os policiais militares foram acionados e no local depararam com o rapaz, ainda com vida, caído com marcas de tiros. Os agentes socorreram o jovem que foi levado para o Hospital São João Batista, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo relato da namorada da vítima, os dois tinham ido lanchar e ao sair da lanchonete, subindo a rua onde o carro estava estacionado saíram dois rapazes de trás do carro encapuzados e efetuaram vários disparos de arma de fogo contra a vítima. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia, de Volta Redonda.