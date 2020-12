PRF e Polícia Civil prendem homem que agrediu e colou os olhos da ex-companheira

Agentes da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Civil prenderam no final da noite deste sábado (12), um homem com um mandado de prisão preventiva por ter sequestrado e agredido sua ex-companheira, em Canoas, no Rio Grande do Sul. Em apoio à investigação da Polícia Civil, o serviço de inteligência da Polícia Rodoviária Federal (PRF) auxiliou na localização do homem acusado de sequestrar e agredir sua ex-companheira.

Após alguns dias desaparecida, ela foi encontrada machucada e com dificuldades para enxergar. A mulher relatou aos policiais que, na segunda-feira, estava em Canoas, na casa de uma amiga, quando o suspeito invadiu o local e a agrediu, tendo inclusive jogado cola instantânea nos cabelos e nos olhos dela. Depois ele ainda teria a prendido por dois dias em uma casa, onde a violentou de forma física, psicológica e sexual. Ela só conseguiu fugir na quarta-feira.

Na noite de sábado os policiais monitoraram um Renault Clio que poderia estar sendo utilizado pelo homem. Agentes da PRF e da PC seguiram o carro e prenderam o suspeito em uma casa na cidade de Canoas. O homem, de 27 anos, foi conduzido à delegacia e depois ao sistema prisional.