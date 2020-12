STF dá 48 horas para Anvisa informar sobre CoronaVac e outras vacinas

Decisão de Lewandowski é em processo que exige plano de imunização

Por Renata Martins – Brasília

O ministro do Supremo Tribunal Federal Ricardo Lewandowski deu 48 horas para que a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, informe o estágio de aprovação da CoronaVac e das demais vacinas contra Covid-19 em testes no Brasil.

Lewandowski também quer saber quais os critérios utilizados para proceder estudos e experimentos das vacinas.

A decisão ocorre um dia depois da Anvisa suspender os testes da vacina aplicável pela farmacêutica chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan.

Ao justificar a medida, Lewandowski citou o artigo 196 da Constituição Federal, segundo o qual a “saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e benefício que visem à redução do risco à doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário a ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação ”.

A decisão dessa terça-feira foi dada em um processo protocolado pela Rede Sustentabilidade no final de outubro, no qual o partido requerido que o governo federal apresente um plano de vacinação.

De acordo com a Rede, a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental foi motivada pela afirmação do presidente Jair Bolsonaro de que o Brasil não irá adquirir a vacina chinesa e também que a vacinação contra um Covid-19 não será obrigatória no país.