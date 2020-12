 Feira de Artesanato estimula venda de Natal, em Barra Mansa

Evento busca aquecer e apoiar a economia criativa

A tradicional Mega Feira de Artesanato de Barra Mansa que começou nesta sexta-feira (6) e vai até o dia 24 de dezembro, véspera do Natal. A Prefeitura Municipal de Barra Mansa promove a ação por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, e procura intensificar neste mês de dezembro a economia criativa da cidade.

A produção dos itens conta com a participação de 80 artesãs, que se concentram na Praça da Matriz de São Sebastião, no Centro, no horário de 9h às 19h e nos dias 06, 13, 16 e 19 também na Gare da Estação, de 9h às 19 horas.

A procura tem superado a expectativa dos organizadores e o retorno financeira está estipulado em aproximadamente R$ 5 mil.