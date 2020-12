Policiais militares prenderam no sábado, um homem suspeito de tráfico de drogas na localidade conhecida como Porteira, no bairro Japuíba, em Angra dos Reis. Os agentes faziam um patrulhamento na localidade quando depararam com um ciclista que tentou fugir, mas foi contido. O suspeito foi abordado numa praça do bairro.

Como o homem foram encontrados quatro pinos de cocaína e R$100. Ele foi preso e levado para a Delegacia de Polícia, de Angra dos Reis.