A Polícia Militar do 28º Batalhão, prendeu na noite de sábado, um jovem, de 21 anos, foragido do sistema prisional na Rua Arlindo Gomes, no bairro Paraíso, em Barra Mansa.

Durante patrulhamento, os agentes reconheceram o jovem e fizeram a abordagem. Como suspeito foram apreendidos uma trouxinha de maconha, seis pinos de cocaína, um celular e R$ 27. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso.