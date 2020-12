Defesa Civil e secretarias se reúnem para discutir plano de verão

Na manhã desta quarta-feira (16), a Defesa Civil, da Prefeitura de Pinheiral, realizou uma reunião no Espaço Mulher, no bairro Rolamão, para discutir o Plano de Verão, abrangendo medidas protetivas e de prevenção quanto ao período de chuvas. Seguindo todas as medidas de segurança para evitar o contágio e propagação do novo coronavírus, estiveram presentes na reunião membros das secretarias de Educação, Assistência Social e Direitos Humanos e Saúde.

De acordo com Edson Alves Isaías, diretor da Defesa Civil, as igrejas, matrizes e paróquias de Pinheiral serão essenciais para a montagem e execução do Plano de Verão.

“Recentemente, antes mesmo de entrarmos no verão, nós tivemos algumas ocorrências por queda de árvores e demais consequências causadas pelas fortes chuvas. Nosso objetivo é criar uma rede de comunicação envolvendo todos os setores e secretarias da prefeitura para que, caso haja algum problema mais grave, todos estejam a postos para solucionar da melhor maneira possível, de acordo com suas atribuições. Em caso de necessidade, já teremos um abrigo temporário que será instalado na Igreja do Divino, onde precisará ser montado um Centro de Triagem, um sistema de recepção das pessoas e de gerenciamento do local para receber pessoas desalojadas. Se Deus quiser, nada disso será necessário, mas precisamos estar prontos para evitar o pior”, afirmou.

Em caso de acidentes ou ocorrências, a Defesa Civil pode ser acionada por meio dos telefones (24) 3356-6746, (24) 999683826 ou 199.