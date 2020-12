Solenidade de Diplomação dos eleitos é cancelada devido a pandemia

A comunicado de Diplomação dos Eleitos no Pleito Eleitoral do último dia 15 de novembro de 2020, designado para o Plenário da Câmara Municipal de Volta Redonda, às 16 horas do dia 18 de dezembro de 2020, foi cancelado devido ao aumento de casos da pandemia.

O juiz da 131ª Zona Eleitoral, Alexandre Custódio Pontual decidiu cancelar o cancelamento da entrega dos diplomas conferidos aos eleitos e serão entregues por esse Magistrado, na sede do Cartório da 131ª. Zona Eleitoral no mesmo dia 18 de dezembro de 2020, obedecendo os seguintes horários:

16:30 horas: PSC

16:45 horas: DEM – SD

17:00 horas: DC – PSB

17:15 horas: PT – PSD

17:30 horas: PP – PMB

17:45 horas: PL – PATRIOTA

18:00 horas: PTB – PSDB – REPUBLICANOS