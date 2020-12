Taxista é assaltado durante corrida em Barra Mansa

Um taxista, com ponto na Praça das Nações Unidas, no bairro Ano Bom, em Barra Mansa foi assaltado por um passageiro que pediu uma corrida até o bairro Vila Ursulino, também em Barra Mansa. Nas proximidades do bairro, onde pediu para ser levado, o homem sacou uma arma e anunciou o assalto. O bandido fugiu com o carro da vítima levando dinheiro e outros pertences do taxista.

A vítima, moradora do bairro Retiro, em Volta Redonda, acionou a Polícia Militar, que foi até o local e fez buscas pelas redondezas, mas o bandido e o carro não foram encontrados. O taxista foi levado pelos policiais até a Delegacia de Polícia, de Barra Mansa para fazer o boletim de ocorrência.