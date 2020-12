Alunos da rede municipal de ensino são medalhistas na mostra brasileira de foguetes

Medalhistas são do Ensino Fundamental das E.M. Hetelvina Carneiro e E.M. Geraldo da Cunha – CIEP 342

A rede municipal de ensino tem motivos para comemorar os avanços feitos nesta gestão atual. Estudantes das E.M. Hetelvina Carneiro, na Vargem Grande, e E.M. Geraldo da Cunha Rodrigues – CIEP 342, no São Caetano, são medalhistas na Mostra Brasileira de Foguetes – MOBFOG e Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica – OBA. Apesar da pandemia do coronavírus, os eventos tiveram uma boa adesão dos alunos.

As professoras Poliana Rodrigues Freitas Santos e Pollyana Rodrigues de Almeida foram responsáveis por auxiliar os alunos dos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental na OBA na E.M. Geraldo da Cunha – CIEP 342. E o professor Tiago Alves da Silva auxiliou em todo o processo da MOBFOG, os estudantes da E.M. Hetelvina Carneiro e E.M. Geraldo da Cunha.

Neste ano devido à pandemia da Covid-19, a preparação para as provas da OBA e dos lançamentos dos foguetes da MOBFOG foram diferentes. Os estudantes tiveram as orientações e auxílios com os professores de forma virtual, seja por vídeoconferência ou por mensagens de Whatsapp.