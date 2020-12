Balieiro é diplomado para mais quatro anos como prefeito de Resende

Reeleito com mais de 82% dos votos em Resende, o prefeito Diogo Balieiro Diniz foi diplomado pela Justiça Eleitoral nesta sexta-feira, às 10 horas, em cerimônia discreta no Fórum local, marcada pelos cuidados contra a disseminação do Coronavírus. Balieiro, que toma posse em janeiro para mais quatro anos a frente da prefeitura, se destacou com uma votação considerada histórica na política resendense, mas também como um dos mais altos percentuais de votos obtidos nas últimas eleições municipais em todo o país.

“É um orgulho ter esse reconhecimento da população, mas sobretudo é também uma grande responsabilidade que vamos carregar pelos próximos quatro anos. Vamos seguir trabalhando muito, com muita responsabilidade seriedade no trato com o dinheiro público. Temos de entregar ao final de quatro anos uma Resende ainda melhor do que esta que estamos vivendo hoje”, disse Balieiro.

O prefeito destacou que o combate à pandemia seguirá como principal foco da futura gestão, assim como ocorreu ao longo de praticamente todo o ano. No entanto, segundo Balieiro, também é fato que a máquina pública conseguiu se adaptar para seguir avançando em todos os setores da administração municipal. A prefeitura seguiu entregando obras importantes, como a nova rede de drenagem nas ruas próximas da Graal, e tem outras em andamento ou para serem iniciadas. Escolas, unidades de saúde, parques municipais, entre outros, estão na lista. Da mesma maneira, Resende não registrou atrasos ou parcelamentos nos pagamentos dos servidores municipais e nem de fornecedores.

Para o próximo ano, Resende ainda tem a boa expectativa de conseguir amenizar um dos efeitos mais negativos causados pela pandemia em âmbito mundial: a estagnação ou retração econômica. A direção da Volkswagen já confirmou investimentos de R$ 2 bilhões e abertura de 550 novos empregos na fábrica de Resende, assim como a Loja Havan tem obras para construção de sua unidade na cidade adiantadas. Outra boa notícia veio do governo do estado, que anunciou o projeto para construir 400 casas populares no município.