Barra Mansa monta esquema de segurança para fim de ano

Participaram da reunião agentes da Polícia Militar, Guarda Municipal e representantes das entidades de classe

Para garantir a tranquilidade dos munícipes durante as compras de fim de ano, tendo em vista que a partir da próxima segunda-feira, 21, o comércio de Barra Mansa funcionará até às 22 horas, a vice-prefeita Fátima Lima reuniu-se com agentes da Polícia Militar, Guarda Municipal e representantes das entidades de classe comercial para apresentar o novo plano de segurança. Com a expansão no horário, as equipes atuarão com maiores rondas e efetivos, acompanhando o fluxo das lojas. O objetivo desta iniciativa é de garantir a ordem de todos nas ruas da cidade.

Fátima Lima, vice-prefeita de Barra Mansa, reforçou que não há previsão de fechamento do comércio devido à situação da Covid-19 no município está sob controle. “É lógico que isso não pode fazer com que nós relaxemos em relação aos riscos de contágio, mas trabalhar de forma efetiva desde o início do surto fez toda diferença nos nossos números. Oferecer a testagem em massa também nos ajudou a montar um mapeamento e reduzir as chances de proliferação do vírus. O comércio pode contar com a gente como município. O meu desejo é que tenhamos um fim de ano próspero e acima de tudo seguro”, enfatizou Fátima.

O secretário de Ordem Pública, William Pereira, ressaltou a importância do trabalho das forças de segurança neste período devido ao aumento no fluxo de pessoas e a expansão do horário do comércio. “A Guarda Municipal atuará com cinco viaturas nas ruas fazendo rondas, além dos agentes fazendo o acompanhamento do trânsito e da Patrulha da Mulher. Atuaremos em três horários, acompanhando o fluxo do comércio e manteremos nossas três bases centrais que ficam na Gari da Estação, na Matriz da São Sebastião e a outra próximo a rodoviária”, revelou.

A reunião ainda contou com a presença do capitão da Polícia Militar, Alcimar Videira, que garantiu um aumento no efetivo da PM para este período. “Atualmente trabalhamos com 36 policiais de dia e 36 de noite. Para garantir a segurança e uma maior cobertura do município, acrescentamos mais 12 agentes para cada turno. Hoje posso dizer que Barra Mansa é uma cidade tranquila em relação a assalto e roubo, porém, todos temos que ficar atentos, pois essa é uma época propícia para o aumento deste crime”, considerou Videira.

Também participaram da reunião o comandante da Guarda Municipal, Paulo Sérgio Valente, a inspetora geral GMF Keyty Cris Gomes, o sargento da Polícia Militar Éulen Coimbra e os presidentes da Câmara de Dirigentes e Lojistas (CDL), Leonardo dos Santos, da Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços (Aciap), Bruno Paciello e do Sindicato do Comércio Varejista (Sicomércio), Arivaldo Mattos. Foto: Chico de Assis