Cruz Vermelha de Barra Mansa distribui máscaras de tecidos gratuitas para a população

Projeto Máscara para Todos é em parceria com a Saint-Gobain Canalização

A Cruz Vermelha de Barra Mansa realizou ontem (17), a distribuição de mais de oito mil máscaras de pano gratuitamente. A ação que faz parte do projeto ‘Máscara para todos’, aconteceu na Avenida Joaquim Leite, e contou com o apoio da empresa Saint-Gobain Canalização.

De acordo com Sueli Gabriel, Secretária Executiva da Cruz Vermelha de Barra Mansa, o objetivo é conscientizar as pessoas e também incentivar o uso de máscaras durante a pandemia, para evitar a contaminação do Coronavírus.

– Nossa equipe esteve em filas de bancos e no calçadão da Avenida Joaquim Leite, no Centro, abordando os moradores. Cada kit contém quatro máscaras e foram distribuídas aleatoriamente, pois todo mundo deve usar.

Ainda segundo Sueli, o momento é de intensificar ainda mais os cuidados, principalmente devido as festas de fim de ano.

– Após o relaxamento das medidas de restrição para contenção da pandemia, os números de casos e de mortes provocadas pelo novo coronavírus voltaram a subir. Agora é hora de redobrar os cuidados, alertou a secretária.

Cruz Vermelha

A Cruz Vermelha é a principal instituição de ajuda humanitária do mundo e tem como um dos pilares o voluntariado. No Brasil, a associação civil foi fundada em 1908. Sem fins lucrativos, de natureza filantrópica e independente, a entidade é declarada pelo governo brasileiro de utilidade pública internacional, de socorro voluntário, auxiliar dos poderes públicos e, em particular, dos serviços militares de saúde.

A instituição tem como missão atenuar o sofrimento humano, sem distinção de raça, religião, condição social, gênero e opinião política.