Desembargadora determina desbloqueio das contas da prefeitura de Volta Redonda

A desembargadora Geórgia de Carvalho Lima, da 12ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro mandou suspender as recentes decisões da Justiça de Volta Redonda e determinou o desbloqueio de R$ 4,3 milhões das contas da prefeitura de Volta Redonda.

A Justiça também determinou também a suspensão do arresto de R$ 100 mil imposto pela primeira instância à prefeitura e ao prefeito Samuca e a suspensão do prazo de implementação do PCCS. A desembargadora atendeu a um agravo de instrumento apresentado pelo município de Volta Redonda contra o Sindicato do Funcionalismo.

O bloqueio e o arresto foram determinados pelo juiz Alexandre Custodio Pontual, da 5ª Vara Cível de Volta Redonda, por não ter a prefeitura implementado o PCCS.