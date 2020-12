Ministério Público cumpre mandados contra PMs suspeitos de corrupção

Agentes são lotados no batalhão de Barra do Piraí

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI), com apoio da Policia Militar, realizou nesta sexta-feira (18) operação para cumprir quatro mandados de busca e apreensão contra policiais militares lotados no 10º BPM (Barra do Piraí) denunciados por corrupção. Juntamente com outros três policiais civis, eles foram denunciados a partir de provas obtidas na operação “Desvio de Rota”, deflagrada na última terça-feira (15) contra uma organização criminosa especializada na comercialização e transporte irregular de combustível.

De acordo com a denúncia, a investigação apurou que no dia 10 de dezembro do ano passado cinco PMs – quatro deles identificados – receberam propina para liberar um caminhão carregado de combustível, depois de ameaçarem apreender o veículo por irregularidades na nota fiscal. Para isso, teriam recebido R$ 5 mil.

Os policiais militares foram denunciados por corrupção passiva e os outros três civis por corrupção ativa. As denúncias foram recebidas pelos juízes da Auditoria de Justiça Militar, que decretou cautelarmente a suspensão do exercício da função pública dos denunciados, e da Vara Única de Piraí.