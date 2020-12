Polícia Militar apreende menor com drogas no bairro Cidade Alegria, em Resende

Policiais militares receberam uma denúncia sobre um adolescente que estaria sem camisa, de bermuda praticando o tráfico de drogas, na Rua das Magnólias, no bairro Cidade Alegria, em Resende. Os agentes foram até o local e deteve o menor com as mesmas características passadas na denúncia. Com o menor, foram apreendidos dois pinos de cocaína e R$ 130.

O adolescente foi levado para a Delegacia de Polícia, de Resende. Ele foi autuado por posse e uso de entorpecentes, sendo ouvido e liberado em seguida.