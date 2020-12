Prefeito Samuca Silva participa de inauguração de hipermercado em Volta Redonda

Unidade gera 200 empregos e investimento total foi de mais de R$ 10 milhões

O prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, esteve presente nesta sexta-feira, dia 18, a inauguração de um hipermercado, no bairro Santo Agostinho. O estabelecimento, que recebeu investimento de mais de R$ 10 milhões, já está gerando 200 empregos diretos na cidade. O prefeito foi acompanhado pelo secretário do Gabinete de Estratégia Governamental (Gegov), Joselito Magalhães.

O novo empreendimento foi construído em uma área de mais de dois mil metros quadrados. “Esse é mais um investimento que Volta Redonda recebe. Todo projeto foi acompanhado pela prefeitura para esse investimento. Ficamos muito satisfeitos em ver a cidade receber mais um hipermercado, dessa vez em uma área que tanto precisava de estabelecimento com essa característica”, disse Samuca.

O prefeito destacou que, desde o início de 2017, a prefeitura buscou investimentos para a cidade, melhorando o ambiente de negócios e facilitando a atração de empresas para gerar emprego e renda.

“Vários investimentos foram feitos na cidade desde o início da nossa gestão. Conseguimos ocupar o Parque Empresarial, inauguramos o novo shopping, trouxemos a Call Center. E, agora, conseguimos a aprovação do Polo Metalmecânico que, em parceria com a CSN, vai gerar até 3,5 mil empregos em Volta Redonda”, comentou Samuca, ressaltando a importância da geração de empregos.

O secretário Joselito Magalhães acredita que o diálogo e a melhora no ambiente de negócios foi fundamental para a geração de empregos. “Os dados do Ministério da Economia demonstram que estamos retomando empregos com velocidade diante da crise da Covid-19. Além disso, fomos a cidade que mais gerou empregos em 2018 e 2019 no Estado do Rio”, acrescentou.

Por SecomVR – com fotos de Evandro Freitas