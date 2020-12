Prefeitura de Volta Redonda trabalha na limpeza da cidade após fortes chuvas

Equipes estão percorrendo os bairros para minimizar os transtornos causados

A Prefeitura de Volta Redonda está trabalhando durante toda a semana na limpeza das ruas em decorrências às chuvas que atingiram a cidade nos últimos dias. Nesta sexta-feira, dia 18, equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) de Volta Redonda estão percorrendo diversos bairros da cidade realizando roçadas, capina, manutenção, pintura e limpeza de bueiros e com apoio de caminhões e retroescavadeiras.

Nos bairros São Sebastião, Barreira Cravo e Santa Ria do Zarur as equipes estão realizando o serviço de roçada nos campos, quadras de esportes, canteiros e cabeceiras de ponte durante todo o dia. Já nos bairros Laranjal, Vila Santa Cecília, Jardim Normândia, Aterrado e Santo Agostinho as equipes estão fazendo capina, limpeza, além de manutenção e pintura no Estádio Sylvio Raulino de Oliveira, que fica no bairro Nossa senhora das Graças.

Nos bairros Volta Grande, Nossa Senhora das Graças, Aterrado, Três Poços e Siderville o serviço executado é de capina, roçada e limpeza. Além dessas ações, as equipes estão percorrendo as praças dos bairros Nossa Senhora das Graças, São Luiz, Santa Cruz, Sessenta, Niterói, Monte Castelo, Conforto, São Sebastião, Jardim Amália, Vila Mury e também a Rodovia Sérgio Braga (próximo ao viaduto da Rua 207) para limpeza geral dos espaços.

O secretário municipal de Infraestrutura, Vinícius Ramos, informou que as equipes estão intensificando os serviços neste período. “Nós estamos realizando a limpeza em toda a cidade para minimizar os transtornos causados pelas fortes chuvas. Estamos limpando as entradas de bueiros e retirando as folhagens, barro e outros detritos que caíram por causa chuva”, disse o secretário.

O prefeito Samuca Silva lembrou que esse serviço é continuo e que as equipes estão na rua diariamente. “O governo municipal não mede esforços para manter a cidade limpa e organizada. Estamos reforçando os trabalhos durante esse período de chuvas intensas e mantendo os serviços essenciais, mas orientando todos os nossos trabalhadores para que tenham os cuidados necessários para evitar contaminação pelo novo coronavírus”, disse o prefeito.