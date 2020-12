Volta Redonda reforça vocação na geração de emprego em 2020

Mesmo com impactos da pandemia, números apontam retomada do desenvolvimento econômico da cidade

Em um ano em que a economia foi afetada pela pandemia de Covid-19, Volta Redonda tem apresentado resultados que apontam uma retomada e retratam a vocação da cidade na geração de empregos. O oficial de estoque David das Dores Ricardo, de 41 anos, morador do bairro Conforto, em Volta Redonda, retornou ao mercado de trabalho no fim de outubro deste ano. Assim como ele, mais de 900 pessoas conseguiram a vaga de emprego, conforme apontam os últimos dados divulgados pelo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério da Economia, referentes ao mês de outubro. Foram 2.561 admissões contra 1.618 desligamentos.

“Todo o processo durou um mês e foi bom ter a convicção de que Deus não falha. A família reagiu da melhor maneira possível, como se eu tivesse encontrado uma agulha no palheiro. Minha expectativa agora é progredir e progredir”, conta David, que trabalhou anteriormente como ajudante de pedreiro e estava à procura de uma nova oportunidade há cerca de oito meses.

A conquista de David veio após ele cadastrar o currículo no Sine, que funciona na sede do Na Hora, no bairro Retiro. Assim como ele, outros profissionais comparecem ao Na Hora em busca da tão sonhada vaga. Dados da autarquia apontam que, entre os meses de outubro e novembro, mais de 400 pessoas passaram pelo local. Dessas, mais de 100 já tinham sido contratadas e estavam previstas mais de 370 novas contratações. O Sindicato do Comércio de Volta Redonda (Sicomércio-VR) prevê cerca de 1,5 mil vagas temporárias criadas entre novembro e este mês no setor.

Essa retomada na geração de emprego acontece em um momento de flexibilização de atividades econômicas em Volta Redonda, mantendo as regras sanitárias de controle e prevenção ao novo coronavírus. Mesmo com as restrições impostas pela pandemia, a prefeitura vem desenvolvendo ações que colaboram para a geração de emprego e renda.

Uma das últimas ações foi a criação da Casa do Empreendedor, que funciona na Rodoviária Municipal, no Centro. O espaço reúne os serviços das secretarias municipais de Fazenda (SMF), Meio Ambiente (SMMA), Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET); Vigilância Sanitária e Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano (IPPU); além da delegacia da Jucerja (Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro). A concentração do atendimento facilita o acesso ao Regin (Registro Mercantil Integrado), agilizando e desburocratizando ainda mais a implantação e liberação de processos de novas empresas no município.

“A desburocratização dos serviços é um dos caminhos escolhidos pelo Governo Municipal para investir na geração de emprego e renda para a população de Volta Redonda. Essa integração de serviços e as facilidades já implantadas, como o Alvará Fácil, reforçam o impacto positivo do trabalho realizado pela prefeitura ao longo dos últimos anos”, afirmou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Rogério Loureiro.

O incentivo ao empreendedorismo é seguido pelo diálogo estabelecido entre o poder público e os empresários. Essa boa relação é comprovada com as assinaturas de protocolos de intenção por parte de sete empresas da cadeia do aço, que têm a intenção de se instalarem no município e a expectativa é que sejam criados entre 3,5 mil e 4 mil empregos diretos em Volta Redonda. Essas empresas serão beneficiadas pelo decreto de incentivos fiscais para a criação do Polo Metalmecânico e a cadeia do aço, que foi regulamentado em novembro deste ano.

“Iniciamos esse projeto em 2017 quando melhoramos o diálogo com a CSN (Companhia Siderúrgica Nacional) e agora esperamos que os incentivos tragam mais empresas e geração de emprego e renda, melhorando a economia do Sul Fluminense e de todo o estado”, ressaltou o prefeito Samuca Silva.

A Lei Estadual 8.960/20 reduz a carga tributária das empresas de metalurgia e siderurgia e traz aumento de competitividade para o estado. Na prática, indústrias que aderirem ao benefício ganharão competitividade perante outros estados.

“Não tenho dúvida de que o polo metalmecânico vem para trazer riqueza, oportunidades e emprego. Ações como essa fazem a gente ter a certeza que estamos trazendo aquilo que a nossa população precisa. As pessoas precisam trabalhar e para isso temos que desenvolver o estado”, afirmou o governador em exercício, Cláudio Castro.