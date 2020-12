Homem morre atropelado na Dutra, em Resende

Um idoso, de 61 anos, morreu no início da noite deste sábado, por volta das 19h10min, ao tentar atravessar a rodovia Presidente Dutra, na altura do km 303, sentido São Paulo, em Resende. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local do acidente e constatou que o homem atravessava a pista de bicicleta quando foi atingido por um veículo Peugeot (vermelho), na faixa da esquerda. O homem não resistiu aos ferimentos e foi a óbito.

O condutor, de 33 anos do Peugeot saiu ileso, tendo permanecido no local. A pista ficou parcialmente interditada (faixa esquerda interditada) para realização de levantamento do local do acidente e perícia, sendo totalmente liberada por volta dás 21h15 min.

Segundo testemunhas, a vítima estava retornando do trabalho, no bairro Paraíso, se dirigindo para sua residência, na Fazenda da Barra III, do outro lado da Rodovia, no km 303. A ocorrência foi encaminhada para a 89ª DP de Resende.