Polícia militar prende mulher com mais de mil pinos de cocaína, em Barra Mansa

Policiais militares prenderam na sexta-feira, uma mulher com mais de mil pinos de cocaína, em uma casa na Travessa Chico Mendes, no bairro Boa Vista II, em Barra Mansa. Os agentes foram até o local depois que receberam informações sobre suspeitos que estariam contabilizando e guardando drogas no local. Quando perceberam a presença da viatura policial os suspeitos fugiram.

A mulher foi abordada e teria admitido que guardava as drogas para um suspeito de tráfico e permitiu a entrada dos agentes no imóvel. No interior da residência os policiais encontraram 1.675 pinos de cocaína e um celular. Ela foi levada para a delegacia de polícia da cidade.