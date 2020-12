Samuca coloca equipe de transição nesta segunda-feira para novo governo

O prefeito Samuca Silva, divulgou nas redes sociais neste sábado que a partir de segunda-feira, de 21, uma equipe de transição será montada para fornecer todas as informações necessárias, para a gestão do prefeito eleito, Antônio Francisco Neto, que está garantido como o novo prefeito a partir do dia 1º de janeiro de 2021, após uma decisão do TSE.

Samuca deixou uma mensagem desejando boa sorte ao prefeito eleito e que políticas não podem estar acima da cidade. Foto: Foco Regional

Bom dia, Volta Redonda.

Com a decisão monocrática de um ministro do TSE, garantindo a posse do ex-prefeito Antônio Francisco Neto em janeiro de 2021, desejo sorte e que a cidade não passe por instabilidade administrativa nesse momento de pandemia, que o objetivo deve ser sempre salvar vidas.

A partir de segunda-feira, dia 21, montaremos uma equipe de transição para fornecer todas as informações necessárias. Brigas políticas não podem estar acima da cidade. Prova disso que já compramos os uniformes e kits escolares para 2021 e os mesmos já serão entregues nas unidades escolares.

Gestão não é mágica. E os pilares da administração eficiente, controle e transparência irão continuar.

Grande abraço a todos.