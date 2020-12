Santa Casa de Barra Mansa faz homenagem ao Deputado Antonio Furtado por recurso enviado para tratamento do Covid

Recursos para tratamento do Coronavírus e compra de equipamentos somam mais de R$ 1 milhão. No total, a saúde de Barra Mansa recebeu quase R$3 milhões

O deputado federal Delegado Antonio Furtado foi homenageado, na manhã de hoje (18/12), na Santa Casa de Barra Mansa, pela destinação da verba de R$900 mil para investimentos no tratamento do COVID-19 e outros R$100 mil para compra de equipamentos. A instituição não foi a única beneficiada na cidade, também foram enviados outros recursos para a prefeitura de Barra Mansa que somam mais de R$1,5 milhão.

– Fico muito agradecido em receber essa homenagem. Estou sempre atento às necessidades e vou continuar trabalhando para trazer ainda mais investimentos. Todos os recursos são frutos de muito esforço e trabalho. Saber que estão sendo bem utilizados para melhorar a saúde da população nos faz ter uma satisfação em atender sempre aos pedidos – destacou o deputado Delegado Antonio Furtado.

Dos atendimentos realizados na Santa Casa de Barra Mansa, apenas 15% são ofertados para o sistema privado de saúde, o que ajuda a manter a situação financeira da entidade, visto que as verbas destinadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) só abrange 50% dos gastos da unidade.

– Essa homenagem é apenas uma maneira de demonstrar nossa gratidão ao Deputado Delegado Antonio Furtado. Se conseguimos ser referência nos atendimentos que fazemos é porque contamos com o seu apoio e envio de verbas e recursos. Principalmente neste momento de pandemia e que tivemos uma redução nos atendimentos particulares. Só temos a agradecer e reafirmar o compromisso de que a população vai receber cada centavo do dinheiro investido em serviços de saúde – afirmou o provedor da Santa Casa, Getúlio José Pereira.

Também estiveram presente na homenagem o secretário de Saúde de Barra Mansa, Sérgio Gomes, e a vereadora eleita pelo PSL, Rayane Braga. Todos comprometidos em trabalhar para melhorar, ainda mais, a qualidade do atendimento médico na cidade.

– São pessoas como o deputado Delegado Antonio Furtado, sensíveis em ajudar a melhor o atendimento realizado à população, que conseguimos fazer a saúde pública crescer. Temos muito respeito pelo trabalho que desenvolve e sabemos que está sempre pronto para atender as nossas necessidades – falou o secretário de Saúde.

Santa Casa vai receber um aparelho de mamografia

Atendendo às necessidades de reforçar o atendimento básico de saúde à mulher, o deputado federal Delegado Antonio Furtado se comprometeu em destinar cerca de R$1 milhão para a compra de um aparelho de mamografia já no próximo ano.

– Os projetos que visam melhorar a qualidade de vida do cidadão terão sempre o meu apoio. O câncer de mama é a quinta maior causa de mortes entre as mulheres e é necessário combater esse mal. Poder oferecer exame e tratamento adequado é uma maneira de evitarmos que mais mulheres percam a vida por demora no diagnóstico da doença – ressaltou o parlamentar ao falar da importância do envio da verba para a compra do mamógrafo.