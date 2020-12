Tradicional ‘Feira Livre’ de Resende traz oportunidade de compras de Natal neste domingo

Edição, com diversas medidas de segurança, precede o feriado e será chance de compras para o feriado do Natal

A Prefeitura de Resende, através da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo está preparando mais uma edição especial da tradicional Feira Livre para abastecer as demandas do feriado do Natal. O evento acontece no próximo domingo, dia 20, no Parque das Águas, das 7h às 14h.

De acordo com o secretário Municipal de Indústria, Comércio e Turismo, Tiago Diniz, a feira contará com diversas medidas de segurança para garantir a segurança sanitária da população e dos feirantes. Entre os cuidados, as barracas terão distanciamento seguro e haverá álcool gel e lavatórios para higienização das mãos disponíveis para todos os visitantes. Além disso, o uso de máscara é obrigatório dentro da feira.

– É aguardado um bom movimento em virtude dessa proximidade com o feriado. Toda a equipe estará preparada para garantir as medidas de segurança sanitária, o distanciamento social e a estrutura necessária. A Feira Livre é uma tradição consolidada entre a população e é uma atividade de grande importância que faz o escoamento da produção local, gera renda e fomenta a economia do município. A expectativa é de sucesso em mais uma edição especial de Natal – comentou Tiago Diniz.