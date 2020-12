Barramansense foi quem confirmou o primeiro caso de reinfecção do coronavírus no Brasil

A barramansense Paola Cristina Resende, de 35 anos, pesquisadora titular da Fiocruz (Fundação Oswaldo Aranha) e atuava como cientista da University College London, no Reino Unido foi convocada para voltar ao Brasil, devido o aumento de casos da Covid-19.

A cientista Paola Resende, foi quem confirmou o primeiro caso de reinfecção do vírus no Brasil, uma médica, de 37 anos, do Rio Grande do Norte. Paola acredita que se trata de uma paciente que não gerou a imunidade necessária para escapar de uma nova infecção em curto espaço de tempo.

A pesquisadora Paola Resende, do Laboratório da Fiocruz foi quem desenvolveu o novo protocolo e apontou as vantagens da metodologia. Entre elas, influenciar autoridades de saúde na adoção de medidas mais eficientes para conter o avanço da doença.

O novo protocolo decodificou 18 genomas completos em amostras de pacientes de cinco estados: Rio de Janeiro, Alagoas, Bahia, Espírito Santo e Santa Catarina, além do Distrito Federal. Segundo a pesquisadora, o sequenciamento possibilitou o acompanhamento em tempo real e um entendimento melhor da nova doença.

Ainda de acordo com Paola Resende, o novo protocolo é mais rápido e tem menor custo. O método desenvolvido na Fiocruz utiliza fragmentos longos do material genético, o que reduz as possibilidades de falhas e permite sequenciar o genoma completo a partir de amostras retiradas de pacientes, sem a necessidade de isolar o vírus. Além disso, ele é capaz de sequenciar até 96 genomas ao mesmo tempo.

O protocolo foi validado para três plataformas de sequenciamento genético e compartilhado para acesso da comunidade científica mundial.